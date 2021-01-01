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#безантракта
РАССКАЖИ О НАС ДРУЗЬЯМ В СОЦСЕТЯХ

Смотрите, о чем мечтают петербургские школьники

Учащиеся петербургских школ накануне Нового года подводили итоги уходящего в конкурсе видеороликов #Оскарновогодний.

Городской комитет по образованию предложил школьникам в видеоформате рассказать о впечатлениях от 2020 года, помечтать о 2021-м, а также поздравить учителей и горожан. Мы собрали их фильмы на одной странице.

Победителей в номинациях: "Лучший видеоролик", "Сценарий", "Актеры", "Сценаристы", "Операторы", "Костюмы" и "Грим" назовет жюри в эфире «Фонтанки» VK 12 января.
#Оскарновогодний_ГБОУ Гимназия №622 Выборгского района Санкт-Петербурга.
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ №508 Московского района Санкт-Петербурга

#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ № 543 Московского района Санкт-Петербурга

#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ № 388 Кировского района Санкт-Петербурга

#Оскарновогодний_ГБОУ гимназия № 399 Красносельского района Санкт-Петербурга

#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ № 377 Кировского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ гимназии № 628 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ № 259 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_Лицей № 299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ №551 Кировского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ №10 Василеостровского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ № 541 Курортного района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_СПб ГБПОУ "Колледж Красносельский"
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ № 1 Московского района Санкт-Петербурга

Поздравление от 1"В" класса ГБОУ школа № 1
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ № 1 Московского района Санкт-Петербурга

Поздравление от 2 "А" класса ГБОУ школа № 1
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ № 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ №106 Приморского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ Школа-интернат №67 Пушкинского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ №306 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ № 490 Красногвардейского района Санкт-Петербург
#Оскарновогодний_ГБОУ гимназия №271 Красносельского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ № 362 Московского района Сагкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ гимназия № 399 Красносельского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ №538 Кировского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ №538 Кировского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ школа №461 Колпинского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ Гимназия №628 Красногвардейский район Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ №376 Московского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ №574 Невского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБУДО ДДТ «На реке Сестре» Курортного района Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ «Академическая гимназия №56» Санкт-Петербурга
#Оскарновогодний_ГБОУ СОШ №356 Московского района Санкт-Петербурга