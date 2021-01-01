

Смотрите, о чем мечтают петербургские школьники



Учащиеся петербургских школ накануне Нового года подводили итоги уходящего в конкурсе видеороликов #Оскарновогодний.



Городской комитет по образованию предложил школьникам в видеоформате рассказать о впечатлениях от 2020 года, помечтать о 2021-м, а также поздравить учителей и горожан. Мы собрали их фильмы на одной странице.



Победителей в номинациях: "Лучший видеоролик", "Сценарий", "Актеры", "Сценаристы", "Операторы", "Костюмы" и "Грим" назовет жюри в эфире «Фонтанки» VK 12 января.

