19.00 — Эрмитаж. Балет «Ромео и Джульетта» к 180-летию со дня рождения Чайковского. Театр балета им. П.И. Чайковского (6+)
«Домашний концерт с Эдвином Мартоном» - запись трансляции
Венгерский композитор, звезда мировой сцены, лауреат премии «Эмми», скрипач-виртуоз исполнил свои лучшие произведения и ответил на вопросы зрителей. Прямой эфир из домашней студии мастера в Будапеште.
Новая сцена Александринского театра. Открытие «Дождливой резиденции». Презентация альбома Макара Кашицына Jazz Animals. (12+)
Запись онлайн концерта Music Against Corona группы «Добраночь», прошедшего в прямом эфире «Фонтанки» 22 марта.
Онлайн-фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. На площадке фестиваля почти непрерывным марафоном идут лучшие театральные постановки, концерты, творческие встречи — большинство из них в прямом эфире! Сотрудники музеев и лекторы читают захватывающие лекции по истории искусств, проводят уникальные музейные экскурсии. В студию редакции приглашают самых интересных собеседников для интеллектуальной беседы. А библиотека записей — познавательных и развлекательных — расширяет выбор. Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на страницах онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.