Онлайн-лекция#ЧТО_ПРОИСХОДИТ. Коронавирус. Молекулярный биолог Ирина Якутенко в прямом эфире телемоста из Берлина рассказывает про пандемию и отвечает на вопросы. Организатор - Ассоциация выпускников СПбГУ и Social Club. (18+)
Многоликая ГЕО: «Особенности добычи нефти и газа на шельфе Арктики» (СПбГУ)
Science-ланч про ГМО (СПбГУ)
Андрей Островский «Коралловые рифы: утраченный рай?» (СПбГУ)
Лекторий в Ратной палате
Лекторий в Ратной палате. Лекция «Коррупция в сфере военных поставок в Российской империи накануне и в годы Первой мировой войны». Рассказывает кандидат философских наук, доцент кафедры истории и культурологии Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Екатерина Пантелеева.
Онлайн фестиваль "Без антракта" — это ответ "Фонтанки.ру" и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. На площадке фестиваля почти непрерывным марафоном идут лучшие театральные постановки, концерты, творческие встречи — большинство из них в прямом эфире! Сотрудники музеев и лекторы читают захватывающие лекции по истории искусств, проводят уникальные музейные экскурсии. В студию редакции приглашают самых интересных собеседников для интеллектуальной беседы. А библиотека записей — познавательных и развлекательных — расширяет выбор. Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на страницах онлайн фестиваля "Фонтанки" — #безантракта.