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РАССКАЖИ О НАС ДРУЗЬЯМ В СОЦСЕТЯХ
#безантракта
РАССКАЖИ О НАС ДРУЗЬЯМ В СОЦСЕТЯХ
В ЭФИРЕ
Александринский театр. Городские этюды «Невский проспект» (18+)
Театры
онлайн-фестиваля «Фонтанки» #безантракта
Камерный Театр Малыщицкого. «Гамлет.eXistenZ» по мотивам пьесы В. Шекспира.
Петербург-концерт. Детская музыкальная сказка «Спящая красавица» с музыкой Вивальди, Баха, Пёрселла, Листа, Чайковского, Паганини.
Театр музыкальной комедии. Мюзикл «Голливудская дива» . Запись.
Спектакль-концерт «Приключение Пиноккио. История марионетки» петербургского Государственного Академического Симфонического Оркестра. Сказку представляет актер и режиссер Иван Стависский. Дирижер — Павел Бубельников, режиссер - Алла Масловская. Запись.
Онлайн-фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. На площадке фестиваля почти непрерывным марафоном идут лучшие театральные постановки, концерты, творческие встречи — большинство из них в прямом эфире! Сотрудники музеев и лекторы читают захватывающие лекции по истории искусств, проводят уникальные музейные экскурсии. В студию редакции приглашают самых интересных собеседников для интеллектуальной беседы. А библиотека записей — познавательных и развлекательных — расширяет выбор. Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на страницах онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.