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РАССКАЖИ О НАС ДРУЗЬЯМ В СОЦСЕТЯХ
#безантракта
РАССКАЖИ О НАС ДРУЗЬЯМ В СОЦСЕТЯХ
Онлайн фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. На площадке фестиваля почти непрерывным марафоном идут лучшие театральные постановки, концерты, творческие встречи — большинство из них в прямом эфире! Сотрудники музеев и лекторы читают захватывающие лекции по истории искусств, проводят уникальные музейные экскурсии. В студию редакции приглашают самых интересных собеседников для интеллектуальной беседы. А библиотека записей — познавательных и развлекательных — расширяет выбор. Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на страницах онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.
ПРЯМОЙ ЭФИР
22 марта в15:00
ТЮЗ им.А.А.Брянцева.
Спектакль «Сказка о потерянном времени»
РАСПИСАНИЕ ПРЯМОГО ЭФИРА
Концерты, спектакли, лекции, экскурсии, интервью
22 МАРТА (вс)
13.00 - Эрмитаж. Реставрационно-хранительский центр в Старой деревне. Прямое включение. Хранение мебели

15.00 - ТЮЗ им.А.А.Брянцева. Спектакль «Сказка о потерянном времени» в прямом эфире

18.00 - Концерт группы «Добраночь» в прямом эфире

19.00 - Театр комедии им.Н.П.Акимова. Спектакль «Энергичные люди» в прямом эфире
23 МАРТА (пн)
15: 00 - Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества
Музыкально-драматический спектакль по сказкам А.С.Пушкина «Три Чуда»

19:00 - Государственная Академическая Капелла
Концерт симфонического оркестра и хора Санкт-Петербурга